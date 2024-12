Justin Timberlake cancela mais um show "The Forget Tomorrow World Tour" por problemas de saúde Músico se apresentaria nesta segunda-feira (2), em Oklahoma, mas foi aconselhado por médicos a repousar devido a uma lesão nas costas... Vagalume|Do R7 02/12/2024 - 10h27 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h27 ) twitter

O cantor Justin Timberlake precisou cancelar mais um show de sua turnê mundial, intitulada "The Forget Tomorrow". Dessa vez, a apresentação em Oklahoma City, que estava programada para esta segunda-feira (2), foi cancelada devido a uma lesão. Timberlake revelou, por meio de seu perfil no Instagram no sábado (30), que sofreu um problema nas costas durante sua passagem por Nova Orleans, o que levou seus médicos a recomendarem um período adicional de descanso.



"Vocês sabem que eu odeio ter que fazer isso", escreveu o músico nos stories.



Anteriormente, o artista já havia adiado outros shows da turnê, programados para acontecer entre 23 de outubro e 2 de novembro, para fevereiro de 2025, após revelar que estava lidando com "bronquite e lariginte".



Para este ano, Timberlake trm shows marcados pelos EUA até o dia 16 de dezembro. No primeiro semestre de 2025, o astro desembarca no Brasil para ser headliner do Lollapalooza Brasil, em São Paulo, no dia 30 de março. Os ingressos estão disponíveis através do site Ticketmaster.



