Justin Timberlake fará show no Brasil em 2025, diz jornalista Segundo informações divulgadas por José Norbert Flesch, o cantor deve se apresentar por aqui entre os meses de março e abril Vagalume|Do R7 15/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 22h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-