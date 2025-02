Justin Timberlake revela que se vestiu como Beyoncé para convencê-la a participar de esquete do SNL Cantor falou sobre o assunto em novo documentário celebrando os 50 anos do Saturday Night Live Vagalume|Do R7 29/01/2025 - 16h06 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justin Timberlake relatou uma experiência curiosa para convencer Beyoncé a participar do famoso esquete do Saturday Night Live em 2008 (Foto: Reprodução YouTube). Segundo Timberlake, para assegurar a presença da estrela pop, ele decidiu se vestir completamente como ela, usando collant, meias e salto alto. O esquete, que foi ao ar em 18 de novembro daquele ano e foi apresentado por Paul Rudd, tinha Timberlake ao lado de Andy Samberg e Bobby Moynihan, parte do elenco do programa, como dançarinos de apoio fingindo gravar o clipe "Single Ladies (Put A Ring On It)".



Clique para ver no Vagalume



Timberlake, que já foi anfitrião do SNL cinco vezes, compartilhou em um novo documentário a história de como surgiu o esquete. Moynihan teria sido o autor da ideia, que se aproveitaria da presença de Rudd e Beyoncé no programa. Sem planos iniciais de participar, Timberlake foi convencido por Samberg através de uma mensagem de texto.



Inicialmente, Beyoncé não estava receptiva à proposta, mas Timberlake improvavelmente vestiu o figurino para persuadi-la. "Eu me vesti, coloquei um roupão e bati à sua porta", descreve ele. A reação da cantora foi de surpresa e diversão, dizendo: "Ah, não, você não fez isso". Confira o trecho do documentário abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Samberg, em um podcast de 2024, comentou sobre a escolha de Timberlake para fazer o pedido à cantora, explicando que "ele é muito famoso [e] ela é muito famosa, então isso seria melhor".



O esquete foi um sucesso, sendo cativante para o público e consolidando-se como um dos mais memoráveis com um convidado musical. O documentário "Ladies & Gentlemen... 50 Years of SNL Music" está disponível na plataforma Peacock.



Veja o trailer:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume