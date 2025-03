Justin Timberlake veta transmissão de show no Lollapalooza Argentina Empresa tinha autorização prévia para o streaming e lamentou decisão do artista Vagalume|Do R7 25/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h25 ) twitter

Justin Timberlake (Foto: Charlotte Rutherford/Press) vetou a transmissão de seu show no Lollapalooza Argentina na última sexta-feira (23). De acordo com a empresa Flow, que tinha os direitos de transmissão, havia uma autorização prévia para a exibição, mas o cantor acabou recuando na decisão sem detalhar os motivos.



"O artista Justin Timberlake não cedeu os direitos de streaming de seu show, apesar do compromisso previamente assumido. Lamentamos a decisão do artista", escreveu a Flow, em suas redes sociais.



Na contramão dessa decisão, a banda Tool, que foi headliner do sábado (22) e não costuma permitir transmissões ao vivo, aceitou o streaming do show, contanto que as câmeras não dessem zoom nos músicos. A informação foi divulgada pelo site do jornalista Igor Miranda.



O Lollapalooza Brasil acontece neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Tanto o Tool quanto Justin Timberlake se apresentam no domingo (30). O shows do festival serão transmitidos exclusivamente pelo Multishow, Bis e Globoplay.



Fonte: Vagalume