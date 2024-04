Kacey Musgraves lança a confessional "Deeper Well". Veja o clipe a letra!

Alto contraste

O novo álbum de Kacey Musgraves já está pronto para ser lançado. Três anos depois do elogiado "star-crossed", a cantora anunciou que "Deeper Well" chegará ao mercado no próximo dia 15 de março e liberou a faixa que dá título ao disco como primeiro single.

Em clima de pura delicadeza folk, Kacey usa a canção para fazer um desabafo e mostrar que está em nova, e melhor, fase na vida. Na letra ela avisa que decidiu dar um basta em tudo que lhe atrapalhava, de pessoas tóxicas à cannabis, enquanto celebra a maturidade e o seu atual momento.

O clipe com suas cenas gravadas no campo, faz a moldura perfeita para a canção, parte central deste que promete ser um dos grandes álbuns de 2024.

"Deeper Well"

(Kacey Musgraves, Daniel Tashian, Ian Fitchuk)

When I turned twenty-seven

Everything started to change

Took a long time, but I learned

There's two kinds of people

One is a giver and one's always tryin' to take

All they can take

So I'm sayin' goodbye to the people that I feel

Are real good at wastin' my time

No regrets, baby, I just think that maybe

You go your way and I'll go mine

It's been a real good time

But you got dark energy,

somethin' I can't unsee

And I've got to take care of myself

I found a deeper well

I used to wake and bake

Roll out of bed, hit the gravity bong that I made

And start the day

For a while, it got me by

Everything I did seemed better when I was high

I don't know why

So I'm getting rid of the habits that I feel

Are real good at wastin' my time

No regrets, baby, I just think that maybe

It's natural when things lose their shine

So other things can glow

I've gotten older now, I know

How to take care of myself

I found a deeper well

Mm

When I was growing up

We had what we needed, shoes on our feet

But the world was as flat as a plate

And that's okay

The things I was taught only took me so far

Had to figure the rest out myself

And then I found

I found a deeper well

Mm, mm

Meu Saturno retornou

Quando eu fiz vinte e sete anos

Tudo começou a mudar

Demorou muito, mas aprendi

Existem dois tipos de pessoas

Uma é a doadora e a outra está sempre tentando tomar

Tudo o que puderem

Então estou dizendo adeus às pessoas que sinto

Que são ótimas em desperdiçar o meu tempo

Sem arrependimentos, baby, só acho que talvez

Você deva seguir o seu caminho e eu seguirei o meu

Os momentos realmente foram ótimos

Mas você tem uma energia sombria,

algo que não consigo "desver"

E eu tenho que cuidar de mim

Eu encontrei um poço mais fundo

Eu costumava acordar e ir para o forno

Rolar fora da cama, dar uma tragada no bong que fiz

E começar o dia

Por um tempo, isso me ajudou

Tudo que eu fazia parecia melhor quando estava chapada

Eu não sei por que

Então estou me livrando dos hábitos que sinto

Que são muito bons em desperdiçar meu tempo

Sem arrependimentos, baby, só acho que talvez

Seja natural quando as coisas perdem o brilho

Para que outras possam brilhar

Eu fiquei mais velha agora, eu sei

Como cuidar de mim

Eu encontrei um poço mais fundo

Mmm

Quando eu estava crescendo

Tínhamos o que precisávamos, sapatos nos pés

Mas o mundo era plano como um prato

E tudo bem

As coisas que me ensinaram só me levaram até certo ponto

Tive que descobrir o resto sozinha

E então eu encontrei

Eu encontrei um poço mais fundo

Hum, mm

Fonte: Vagalume