Kacey Musgraves lança "Deeper Well: Deeper Into The Weel". Ouça com todas as letras A edição expandida do novo disco da vencedora do Grammy, "Deeper Well", traz sete faixas inéditas

Vagalume|Do R7 03/08/2024 - 23h55 (Atualizado em 03/08/2024 - 23h55 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌