KALEO anuncia dois shows no Brasil Banda islandesa se apresentará em abril do ano que vem, no Rio de Janeiro e em São Paulo Vagalume|Do R7 26/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 26/11/2024 - 14h08 )

A banda KALEO anunciou que trará a sua "Payback Tour" para o Brasil em 2025. Os islandeses confirmaram dois shows no país para o mês de abril, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo.



No Rio, a banda se apresenta no dia 17 de abril, na Sacadura 154. Já na capital paulista, o show acontece no dia 22 de abril, na Audio. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Eventim, a partir desta quarta-feira (29), às 10h, ou nas bilheterias oficiais, a partir das 11h.



Formado por JJ Julius Son (voz, guitarra, piano), Rubin Pollock (guitarra), Daniel Kristjansson (baixo) e David Antonsson (bateria), o KALEO apresenta uma sonoridade voltada para os gêneros folk e rock com influências do blues, tendo como principal álbum o "A/B", lançado em 2016.



O disco conquistou certificados de platina e traz os singles "Way Down We Go", "All The Pretty Girls" e "No Good", além de ter feito parte da trilha sonora de séries, como Grey's Anatomy, Riverdale, e do filme "Logan".



Confira o post do show e as informações de serviços abaixo:



SERVIÇO

KALEO @ Payback Tour

Realização: 30e



RIO DE JANEIRO

Data: 17 de abril de 2025 (quinta-feira)

Local: Sacadura 154 - R. Sacadura Cabral, 154 - Saúde - Rio de Janeiro/RJ

Horário de abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18+



Setores e preços:

Pista - R$ 180,00 (meia-entrada legal) | R$ 360,00 (inteira)

KALEO PRE-SHOW VIP EXPERIENCE* - R$ 549,00 (meia-entrada legal) | R$ 729,00 (inteira)

KALEO MEET & GREET VIP EXPERIENCE* - R$ 860,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.040,00 (inteira)



*KALEO MEET & GREET VIP EXPERIENCE

O pacote inclui:

Um ingresso de pista;

Acesso a um Meet & Greet VIP com JJ;

Oportunidade de foto individual com JJ;

Uma credencial VIP comemorativa autografada;

Acesso a uma apresentação especial pré-show do KALEO;

Entrada antecipada;

Compras de produtos com acesso antecipado (quando disponível).

*KALEO PRE-SHOW VIP EXPERIENCE

O pacote inclui:



Um ingresso de pista;

Uma credencial VIP comemorativa autografada;

Acesso a uma apresentação especial pré-show do KALEO;

Entrada antecipada;

Compras de produtos com acesso antecipado (quando disponível).

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Estádio Nilton Santos - Engenhão - Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro

Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



SÃO PAULO

Data: 22 de abril de 2025 (terça-feira)

Local: Audio Club - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo/SP

Horário de abertura da casa: 19h

Classificação etária: 18+



Setores e preços:

Pista - R$ 180,00 (meia-entrada legal) | R$ 360,00 (inteira)

KALEO PRE-SHOW VIP EXPERIENCE* - R$ 549,00 (meia-entrada legal) | R$ 729,00 (inteira)

KALEO MEET & GREET VIP EXPERIENCE* - R$ 860,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.040,00 (inteira)



*KALEO MEET & GREET VIP EXPERIENCE

O pacote inclui:

Um ingresso de pista;

Acesso a um Meet & Greet VIP com JJ;

Oportunidade de foto individual com JJ;

Uma credencial VIP comemorativa autografada;

Acesso a uma apresentação especial pré-show do KALEO;

Entrada antecipada;

Compras de produtos com acesso antecipado (quando disponível).

*KALEO PRE-SHOW VIP EXPERIENCE

O pacote inclui:



Um ingresso de pista;

Uma credencial VIP comemorativa autografada;

Acesso a uma apresentação especial pré-show do KALEO;

Entrada antecipada;

Compras de produtos com acesso antecipado (quando disponível).

Vendas online em: eventim.com.br

Bilheteria oficial: Estádio do Morumbi - Bilheteria 5 - Próximo ao portão 15 - Av. Giovanni Gronchi, 1866

Funcionamento*: Terça a sábado das 10h às 17h

*Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.



Fonte: Vagalume