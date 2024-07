Kanye West consegue vender mansão em Malibu, após deixá-la destruída. Veja as fotos! Rapper comprou o imóvel por US$ 57,3 milhões em 2021 e a colocou no mercado por US$ 39 milhões em abril deste ano

Vagalume|Do R7 31/07/2024 - 14h23 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌