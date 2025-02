Kanye West e Bianca Censori estão dando uma nova chance ao casamento, diz site De acordo com o Page Six, casal havia rompido a união devido devido às recentes declarações do rapper sobre o nazismo Vagalume|Do R7 25/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kanye West e a modelo australiana Bianca Censori chegaram à conclusão de dar uma nova chance ao matrimônio, como revelou uma fonte ao site Page Six. O casal, que se separou após dois anos juntos, decidiu reconsiderar a decisão, influenciados por intensas conversas ao longo da última semana. A decisão veio logo após o término, que aconteceu depois que Censori chamou atenção por despir o casaco no tapete vermelho do Grammy, vestindo apenas um traje completamente transparente.



Nos últimos dias, o casal foi visto junto em vários eventos em Los Angeles. No sábado, Censori apareceu vestida de preto com um véu cobrindo o rosto durante a estreia do filme "Bianca", produzido pelo rapper e no qual a modelo é a estrela. De acordo com a imprensa internacional, ela foi vista caminhando de mãos dadas com o West à saída de um local em Koreatown.



Clique para ver no Vagalume



West compartilhou uma imagem de Censori, sem roupas, no Instagram como parte da divulgação do filme, expressando orgulho pela atuação da esposa em um longa-metragem filmado no Japão, que conta com direção de Vanessa Beecroft.



Clique para ver no Vagalume



Uma fonte revelou que pouco tempo antes, Censori havia encerrado o relacionamento, motivada por um incidente envolvendo as camisetas vendidas pelo rapper com as suásticas. "Ela cansou. A camisa com a suástica foi a gota d'água. Ela disse que isso não a representa e que não poderia estar associada a isso." Contudo, West acredita que Censori retornará a ele, como já ocorrido anteriormente. O casal, porém, optou por não responder aos pedidos de comentário da Page Six.



Fonte: Vagalume