Kanye West pede por liberdade de Diddy nas redes sociais e é detonado por seguidores Rapper fez uma série de postagens que deixou fãs preocupados Vagalume|Do R7 07/02/2025 - 07h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 07h06 )

Kanye West voltou a polemizar ao manifestar seu apoio pela libertação de Sean 'Diddy' Combs, em uma série de postagens no X, antigo Twitter, na noite desta quinta-feira (6). O rapper, primeiramente, expressou seu posicionamento escrevendo em letras maiúsculas: "FREE PUFF" ("LIBERTEM PUFF").



Kanye fez outros posts, que deixaram seus fãs preocupados. Ele atacou outras celebridades próximas de Diddy ao dizer que elas "observam nosso irmão apodrecer e não dizem nada".



Em seguida, ele abordou outro artista em seus posts, o cantor Chris Brown. "Nós assistimos eles tentarem cancelar Chris Brown e ninguém fez nada. Eu fui covarde naquela hora também".



A sequência de posts trouxe outro assunto polêmico já comentato pelo rapper anteriormente. Ele voltou a dizer que "escravidão é uma escolha".



E ao falar novamente sobre Diddy, Kanye disse reconhecer seus problemas com ele, mas voltou a defendê-lo. "Apenas para esclarecer. Estão tentando usar o Puff de exemplo. Eu e meu irmão tivémos nossos problemas, mas essas pessoas brancas estão tentando usá-lo para assustar os manos. Eu não estou assustado nem bravo. Esse apenas sou eu".



Em seguida, ele disse que ajudaria o filho de Diddy, Justin Dior Combs. "Acabei de saber que Puff não está autorizado a fazer ou coletar dinheiro enquanto está preso. Então, eu vou mandar metade do dinheiro para Justin".



O dinheiro em questão seria da venda de produtos da sua loja online, yeezy.com.



Para finalizar, ele escreveu uma mensagem de carinho ao músico que está preso por uma série de crimes graves. "Puff, nós te amamos".



E já na manhã desta sexta-feira (6), Kanye fez uma nova postagem que, mais uma vez, agitou os seus seguidores. "Eu defenderei Puff e eu ainda vou ganhar 20 Grammy's no ano que vem e fazer o Super Bowl".



A REAÇÃO DOS FÃS E SEGUIDORES



Como era de se esperar, as mensagens de Kanye tiveram repercussão imediata. A maioria detas detonando o rapper por seu posicionamento.



Houve também quem demonstrasse preocupação com a saúde mental de "Ye".



"Enfermeira, ele fugiu de novo", escreveu um seguidor, referindo-se ao estado instável do artista.



"Você acabou de expor você mesmo, cara", disse outra fã, decepcionado.



"Nós não apoiamos isso, irmão", respondeu outra pessoa.



