Kanye West recua e diz que não é nazista Comentários fizeram rapper perder contrato com sua antiga agência Vagalume|Do R7 22/02/2025 - 06h05 (Atualizado em 22/02/2025 - 06h05 )

Nas últimas semanas, um tumulto foi gerado por uma série de comentários controversos do rapper Kanye West, que se autodeclarou nazista. Nesta quarta-feira (19), o músico recuou e usou a rede social X, antigo Twitter, para se distanciar das afirmações feitas anteriormente.



Kanye afirmou em uma postagem: “Depois de refletir mais, cheguei à conclusão de que não sou nazista”. É importante frisar que em nenhum momento, ao fazer esse post, o músico fez um pedido de desculpas.



Em seguida, ele chegou a supor que pessoas que representam a comunidade negra nos Estados Unidos estariam sendo censuradas, mas que ele falaria por elas. "Há muitas pessoas negras que têm plataformas públicas, que não são permitidas a se expressarem completamente. Mas eu posso e eu me expresso".



Na dia seguinte, Kanye voltou para o X para reafirmar seus posts mais recentes, mas ainda com um tom provocativo. "Eu mantenho tudo o que eu disse. E ninguém nunca mais vai me fazer pedir desculpas".



POSTAGENS PROBLEMÁTICAS



A polêmica em torno de Kanye se intensificou após ele proferir elogios a Hitler e descrever a si mesmo como nazista, além de manipular a produção do Super Bowl. Durante a final do campeonato de futebol americano, o rapper exibiu uma propaganda aparentemente inofensiva, que pouco tempo depois foi alterada em sua loja online para mostrar uma camiseta estampada com uma suástica.



Em postagens deletadas posteriormente, ele justificou suas ações mencionando: “Ninguém parece querer produzir minha camiseta ousada”.



Kanye West explicou que, em uma visita ao Japão, ficou surpreso ao ver a suástica em roupas e que a ideia de sua camiseta surgiu há mais de oito anos. Ele também declarou: “Descobri que a suástica tem muitos significados e nomes diferentes”.



Depois do incidente, a loja online de Kanye West teve suas portas virtuais fechadas e a marca Yeezy foi retirada da plataforma Shopify, o que levou o cantor a afirmar: “Isso foi uma grande vitória porque eu odeio a Shopify e sempre odiei”.



Em meio a todo o alvoroço, o agente rapper, Daniel McCartney, anunciou que o contrato da agência 33 & West com o músico foi rompido devido às declarações nazistas. Kanye chegou também a apagar sua conta do X, mas depois a reativou e voltou a fazer postagens.



Fonte: Vagalume