Kate Nash adere ao OnlyFans para pagar a própria turnê: "Criando empregos com meu bumbum" Cantora diz que, no atual momento, "artistas precisam encontrar soluções para financiar sua arte" Vagalume|Do R7 29/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h28 )

A cantora britânica Kate Nash compartilhou uma decisão inusitada, reentemente, ao revelar que está obtendo mais recursos financeiros vendendo imagens em sua conta no OnlyFans do que realizando turnês. Recentemente, Nash anunciou a abertura de seu perfil na plataforma como uma maneira de lidar com as perdas financeiras de sua atual turnê no Reino Unido e na Europa, enfrentando dificuldades causadas pelo aumento nos custos de transporte, hospedagem e alimentação de sua equipe.



Intitulando sua campanha como “Butts for Tour Buses” ("Bumbuns por Turnê de Ônibus"), a artista de 37 anos explicou sua iniciativa afirmando que a indústria musical se encontra em uma situação crítica e que os artistas precisam explorar novas alternativas para sustentar suas carreiras. “Embora realizar turnês seja algo incrível, neste momento, para muitos músicos, elas se tornaram um projeto de paixão”, explicou a cantora, segundo informações do jornal "The Standard".



Nash destacou que decidiu recorrer à plataforma como forma de enfrentar esses desafios financeiros e ainda enfatizou: “Agora, estou literalmente criando empregos com meu bumbum”.



A cantora apontou que a receita gerada pela conta no OnlyFans permitiu, por exemplo, que ela contratasse um membro de sua equipe para a etapa europeia da turnê, algo que não seria possível anteriormente. Antes dessa iniciativa, Nash revelou que já havia tentado outras formas de complementar sua renda, como vender joias inspiradas em Star Wars, em uma loja especializada, durante transmissões ao vivo. “Já fiz um álbum este ano e estava sob muita pressão, e isso me pareceu uma forma viável de solução”, comentou.



A decisão, segundo ela, também foi motivada para evidenciar os problemas estruturais da indústria musical. Kate Nash acredita que, caso tivesse apenas falado sobre essas dificuldades, a reação seria mais discreta. “Acredito que as pessoas estão comentando sobre minha turnê agora porque estou fazendo algo que chama a atenção, e isso gerou uma conversa”, refletiu.



Para a cantora, além de manter sua equipe, a iniciativa tem permitido remunerações mais justas tanto para si como para os profissionais que colaboram com ela: “Sempre dei o meu máximo, e agora estou sendo bem paga por isso. E meus funcionários também serão”.



Recentemente, outra cantora britânica, Lily Allen, revelou que ganha mais dinheiro com fotos de seus pés no OnlyFans do que com as reproduções de suas músicas no Spotify. Para Nash, talvez os artistas da música possam aprender algo com profissionais do sexo.



"Você tem todo esse controle e decide o que quer fazer e como quer fazer, e as pessoas querem pagar por isso (...) Talvez possamos aprender algo com esse setor. Como podemos nos capacitar como artistas e assumir um pouco mais de controle?", refletiu Nash.



Fonte: Vagalume