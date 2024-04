Katy Perry é confirmada no Rock in Rio 2024 A estrela pop formará o "Dia Delas" ao lado de IZA e Gloria Gaynor no dia 20 de setembro

Katy Perry foi anunciada como a grande atração do Palco Mundo no Rock in Rio 2024, no dia 20. A produção do festival confirmou a estrela pop como o destaque do "Dia Delas", que terá um line-up 100% feminino.

Mais duas cantoras foram anunciadas para a mesma data: a lenda da Disco Music, Gloria Gaynor, e a representante nacional, IZA. As duas se apresentarão no Palco Sunset, com a brasileira como a responsável por fechar a noite de shows no espaço.

Entre as atrações já anunciadas antes, Ivete Sangalo estará no mesmo dia do festival, no Palco Mundo, enquanto Angelique Kidjo no palco da Global Village. "Estamos muito felizes em anunciar o Dia Delas no Rock in Rio 2024, reforçando nosso compromisso com a celebração da potência feminina na música. Sabemos que a própria indústria ainda carece dessa representatividade, exigindo um esforço significativo para atrair mais colaboradoras. Por isso, no dia 20 de setembro, vamos celebrar não apenas as artistas, mas todas as mulheres que contribuem nos bastidores e na organização para fazer o espetáculo acontecer", comentou Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa que criou os festivais Rock in Rio e The Town.

A edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. A venda geral dos ingressos terá início no dia 11 de abril, às 19 horas (mais informações, clique aqui).

