Katy Perry lança "LIFETIMES". Veja o novo clipe da estrela com letra e tradução! Música é o segundo aperitivo de "143", que sai no dia do show da cantora no Rock in Rio

Vagalume|Do R7 08/08/2024 - 23h45 (Atualizado em 08/08/2024 - 23h45 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌