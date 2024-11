Katy Perry viraliza com sua reação ao encontrar o ex John Mayer em show de Sabrina Carpenter Fãs gravaram o momento em que os dois artistas aparecem conversando Vagalume|Do R7 21/11/2024 - 00h27 (Atualizado em 21/11/2024 - 00h27 ) twitter

Durante um show de Sabrina Carpenter na Califórnia, Estados Unidos, a cantora Katy Perry foi flagrada em um encontro inesperado com seu ex-namorado, o também cantor John Mayer. Os dois tiveram um relacionamento com idas e vindas entre 2012 e 2014, o que gerou muitas reações na internet após o registro do momento.



Acompanhada de suas sobrinhas, Katy estava aguardando o início do show, quando em determinado instante, percebeu a presença de Mayer logo atrás dela. Ao reconhecê-lo, sua reação viralizou na web: um leve desvio de olhar seguido por uma risada sem graça e um cumprimento amigável.



Além disso, os dois foram vistos, em seguida, interagindo ao longo do show de Sabrina. Muitos internautas brincaram nas redes sociais com a possibilidade de John Mayer compor novas músicas inspiradas no reencontro com a ex.



Veja os vídeos do reencontro de Katy Perry e John Mayer abaixo:



Fonte: Vagalume