Kendrick Lamar coloca sete músicas entre as 10 mais nos EUA, incluindo todo o top 5! "Squabble Up" desbancou "A Bar Song (Tipsy)", de Shaboozey, e é o novo número 1 do Hot 100 da Billboard

Vagalume|Do R7 02/12/2024 - 18h47 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share