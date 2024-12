Kendrick Lamar e SZA anunciam turnê conjunta para 2025 Parceria de sucesso retorna com shows em estádios pela América do Norte Vagalume|Do R7 03/12/2024 - 17h47 (Atualizado em 03/12/2024 - 17h47 ) twitter

Kendrick Lamar e SZA anunciaram oficialmente a realização da "Grand National Tour", série de shows em conjunto marcada para ocorrer na América do Norte em 2025. O evento, projetado para estádios de grande porte, terá início no mês de abril e seguirá até junho. Com produção da Live Nation, a turnê já possui datas detalhadas para as apresentações.



A venda de ingressos ao público terá início iniciada na sexta-feira (6), a partir das 10h no horário local, na Ticketmaster dos EUA, com pré-venda exclusiva para clientes Cash App Visa Card nesta quarta-feira (4), no mesmo horário.



Os dois artistas já possuem um histórico de colaborações, incluindo a turnê conjunta feita em 2018, intitulada "Championship Tour". Entre os trabalhos em parceria, destaca-se a faixa de sucesso "", trilha sonora do filme "Pantera Negra", que chegou a figurar entre as principais paradas musicais na época de sua estreia.



Recentemente, Kendrick Lamar lançou o álbum "GNX", no qual SZA participa das canções "Luther" e "Gloria". O disco alcançou a posição de número um na Billboard 200 logo em sua estreia, enquanto a faixa "" atingiu o terceiro lugar na Billboard Hot 100.



Confira a lista de shows marcados até o momento:



Clique para ver no Vagalume



19/4 - Minneapolis, MN - U.S. Bank Stadium

23/4 - Houston, TX - NRG Stadium

26/4 - Arlington, TX - AT&T Stadium

29/4 - Atlanta, GA - Mercedes Benz Stadium

03/5 - Charlotte, NC - Bank of America Stadium

05/5 - Philadelphia, PA - Lincoln Financial Field

08/5 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

09/5 - East Rutherford, NJ - MetLife Stadium

12/5 - Foxborough, MA - Gillette Stadium

17/5 - Seattle, WA - Lumen Field

21/5 - Los Angeles, CA - SoFi Stadium

23/5 - Los Angeles, CA - SoFi Stadium

27/5 - Glendale, AZ - State Farm Stadium

29/5 - San Francisco, CA - Oracle Park

31/5 - Las Vegas, NV - Allegiant Stadium

04/6 - St. Louis, MO - The Dome at America's Center

06/6 - Chicago, IL - Soldier Field

10/6 - Detroit, MI - Ford Field

12/6 - Toronto, Ontario - Rogers Centre

16/6 - Hershey, PA - Hersheypark Stadium

18/6 - Washington, D.C. - Northwest Stadium



Fonte: Vagalume