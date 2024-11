Kesha lança clipe para "JOYRIDE" e anuncia seu novo single, "Delusional" Músicas são parte do sexto álbum da cantora, que será lançado em 2025 Vagalume|Do R7 21/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 11h48 ) twitter

Kesha divulgou um clipe para o single "JOYRIDE". A música foi lançada em julho e é a primeira amostra do sexto álbum da cantora, que está previsto para ser lançado em 2025.



Além da chegada do vídeo, Kesha também entregou mais novidades para os fãs, anunciando que seu novo single, intitulado "Delusional", será lançado no dia 29 de novembro.



Veja o clipe e o post abaixo:



Fonte: Vagalume