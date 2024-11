Kesha traz balada romântica em novo single, "DELUSIONAL". Escute com letra e tradução! Faixa estará no próximo álbum da cantora, aguardado para o ano que vem Vagalume|Do R7 29/11/2024 - 02h27 (Atualizado em 29/11/2024 - 02h27 ) twitter

Kesha (crédito foto: Reprodução / Twitter) trouxe mais uma amostra da sua nova era para os fãs, nesta sexta-feira (29). A cantora e compositora lançou a balada romântica com toques de synth pop, "DELUSIONAL".



A faixa marca a nova fase da cantora, agora como artista independente e livre de seu antigo contrato pela primeira vez em dez anos. O novo álbum é aguardo para ano que vem e ainda não tem um título oficial.



Ouça "DELUSIONAL", com letra e tradução, abaixo:



"DELUSIONAL"



Compositores: Kesha, Zhone & Madison Love



Woah



You're so lucky I was jealous

Now you're just another song on my setlist

Now you're just another charm on this necklace

That keeps holding on and on

You should pay me for all the hours

That I let you in the presence of my power

You had potential, but potential doesn't matter

I'm already long gone



Packed up my suitcase, a ticket one-way

No tears on my face, not even one

Thanks for the heartbreak, it gets my bills paid

You just keep chasing the sun



Baby, you're delusional

Thinking you could ever find

Somethin' that's as bеautiful

Someone with a love likе mine

I'm sick of the fightin', sick of the climbin'

You made me hate this town

Baby, you're delusional

Thinking you could find someone better now



(Woah) Thinking you could find

Thinking you could find

Thinking you could find

Thinking you could find, find

(Woah) Thinking you could find

Thinking you could find

Thinking you could find

Thinking you could find, find



I've been living the goddamn dream

My time expensive and you're just too cheap

The way I'm single, do it so obscene

Watch me gettin' hotter on your cheap TV



I'm in the heavens, I'm on eleven

You're like a four, but who's keepin' score?

Live for the heartbreak, it gets my bills paid

Thank God you walked out that door



Baby, you're delusional

Thinking you could ever find

Somethin' that's as beautiful (Oh)

Someone with a love like mine (Mine)

I'm sick of the fightin', sick of the climbin'

You made me hate this town (I hate this town)

Baby, you're delusional

Thinking you could find someone better now



"DELIRANDO"



Uau



Você tem muita sorte que eu fiquei com ciúmes

Agora você é apenas mais uma música no meu setlist

Agora você é apenas mais um amuleto neste colar

Que continua se agarrando e se agarrando

Você deveria me pagar por todas as horas

Que eu te deixei na presença do meu poder

Você tinha potencial, mas potencial não importa

Já parti há muito tempo



Arrumei minha mala, uma passagem só de ida

Nenhuma lágrima no meu rosto, nem uma sequer

Obrigado pela dor no coração, isso paga minhas contas

Você continua perseguindo o sol



Querido, você está delirando

Pensando que você poderia encontrar

Algo que é tão lindo

Alguém com um amor como o meu

Estou cansada de lutar, cansada de escalar

Você me fez odiar essa cidade

Querida, você está delirando

Pensando que você poderia encontrar alguém melhor agora



(Uau) Pensando que você poderia encontrar

Pensando que você poderia encontrar

Pensando que você poderia encontrar

Pensando que você poderia encontrar, encontrar

(Uau) Pensando que você poderia encontrar

Pensando que você poderia encontrar

Pensando que você poderia encontrar

Pensando que você poderia encontrar, encontrar



Eu tenho vivido o maldito sonho

Meu tempo é caro e você é muito barato

Do jeito que eu sou solteira, faz disso algo obsceno

Veja-me ficando mais gostosa na sua TV barata



Estou no céu, sou tipo nota onze

Você é tipo nota quatro, mas quem está marcando o placar?

Viva pelo coração qiebrado, ele paga minhas contas

Graças a Deus você saiu por aquela porta



Querido, você está delirando

Pensando que você poderia encontrar

Algo que é tão lindo (Oh)

Alguém com um amor como o meu (meu)

Estou cansada de lutar, cansada de escalar

Você me fez odiar essa cidade (eu odeio essa cidade)

Querido, você está delirando

Pensando que você poderia encontrar alguém melhor agora



Fonte: Vagalume