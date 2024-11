Kevin Parker, do Tame Impala, cria sintetizador que gera acordes ao se apertar uma única tecla Promessa é a de que o "Orchid" ajudará músicos a aumentar as possibilidades de composição e exploração musical Vagalume|Do R7 27/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 11h48 ) twitter

Kevin Parker, a mente por trás do Tame Impala, decidiu usar sua criatividade não só para criar músicas, mas também um novo instrumento. Em parceria com a Telepathic Instruments, ele pôde transformar o Orchid em ago real. O dispositivo é descrito como um "sintetizador de hardware avançado para geração de acordes". A criação foi pensada para acomodar músicos experientes e também iniciantes.



O instrumento tem 12 teclas com uma escala musical completa cujos timbres podem ser modificados. Cada uma dessas teclas podem ser tocadas/testadas na forma de um acorde - os botões do lado esquerdo criam as variações (menor, diminuto, com sétima e assim por diante). Ele ainda tem recursos adicionais, como reverb, delay, modo de loop e saída MIDI, o que permite a sua conexão com outros equipamentos.



O sintetizador estará disponível a partir do dia 18 de dezembro e vai custar, nos EUA, 550 dólares (cerca de R$ 3200,00), ou seja, é um equipamento relativamente acesível para iniciantes e quem tem a música como hobby.



Veja o vídeo que mostra o instrumento e as suas funcionalidades:



Fonte: Vagalume