Kim Kardashian faz raro comentário sobre mudança de personalidade de Kanye West "Não se consegue mais ter essa pessoa de volta", disse a socialite e empresária durante um recente episódio de "The Kardashians" Vagalume|Do R7 13/02/2025 - 10h25 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kim Kardashian fez um raro comentário sobre sua separação de Kanye West (Foto: Rich Fury/VF20/Getty Images for Vanity Fair). Recentemente, em um episódio de "The Kardashians", a socialite compartilhou sua experiência pessoal enquanto ouvia sua irmã, Khloé Kardashian, falar sobre o reencontro emocional com o ex-marido, Lamar Odom, após nove anos.



Neste contexto, Khloé admitiu ter se casado de forma precipitada, mas destacou que não mudaria nada do passado: “Esse foi o amor da minha vida. Se não fossem as drogas, nós ainda estaríamos casados até hoje". Essas palavras ressoaram com Kim, que refletiu sobre a dor de ver o parceiro mudar ao longo do tempo.



“Essa é a parte mais difícil", disse Kim, sobre se referindo a Kanye West. "Quando você não prevê algo acontecendo que realmente muda a personalidade de alguém, e essa pessoa não é mais a mesma, e não se consegue mais ter essa pessoa de volta, mas você também não consegue viver com essa nova versão dela. Eu entendo."



Em um depoimento mais íntimo, a socialite explicou como é enfrentar o término de um casamento quando as circunstâncias saem do controle: “É mais difícil quando você não quer que o casamento acabe por razões pessoais, mas as circunstâncias mudam e forçam o fim", explicou. "Quando você não estava planejando isso e esse não é realmente o resultado que você queria, mas não há outra opção, acho que isso torna mais difícil superar".



Após seis anos de união, Kim Kardashian e Kanye West se divorciaram em 2021, período marcado por turbulências, especialmente devido aos desafios do rapper com sua saúde mental. Em documentos judiciais, ela expressou sua vontade de seguir em frente: “Desejo muito me divorciar. Pedi ao Kanye que mantivesse as questões privadas, mas ele não fez isso. Ele compartilhou muita desinformação sobre nossos assuntos familiares nas redes sociais, o que causou sofrimento emocional”.



Apesar dos esforços para preservar o relacionamento, Kim percebeu que não havia como remendar o casamento. Após a separação, ela teve um breve relacionamento de nove meses com Pete Davidson e foi ligada a Odell Beckham Jr. em 2024, mas a relação não prosperou.



Já Kanye West segue colecionando polêmicas cada vez mais pesadas. Após se declarar nazista, elogiar Hitler e vender uma camiseta com suástica, o rapper teve o site de sua loja, a Yeezy, retirado do ar e foi dispensado pela sua agência de talentos, a 33&West.



Fonte: Vagalume