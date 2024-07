Kylie Minogue, Bebe Rexha e Tove Lo anunciam a nova colaboração "My Oh My"

‌



A+

A-

Crédito fotos: Reprodução Instagram



Kylie Minogue, Bebe Rexha e Tove Lo vão lançar uma música juntas. As três cantoras divulgaram a colaboração, que se chama "My Oh My", nas redes sociais, com pequenos vídeos individuais, nos quais aparecem ligando para um número no celular.



No mais recente vídeo, postado hoje (10), as três se encontram no elevador de um prédio, dizendo "Olá". A estreia em primeira-mão da música irá acontecer no programa da apresentadora Zoe Ball, BBC Radio 2, nesta quinta-feira (11).



Veja o vídeo da divulgação abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume