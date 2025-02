Lady Gaga, Billie Eilish e outros grandes nomes farão show em prol das vítimas de incêndios em LA Evento contará com mais de 20 artistas e terá transmissão global Vagalume|Do R7 18/01/2025 - 00h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 00h26 ) twitter

Os devastadores incêndios florestais que atingiram Los Angeles levaram algumas das maiores estrelas da música a se reunirem para um evento beneficente, denominado "Fire Aid". Programado para ocorrer no dia 30 de janeiro, o evento contará com apresentações divididas entre duas arenas localizadas em Inglewood, Califórnia: a Intuit Dome e o Kia Forum. O principal objetivo é arrecadar fundos para ajudar as vítimas dessa tragédia e prevenir eventos similares no futuro.



Entre os destaques do line-up estão artistas renomados como Lady Gaga, Billie Eilish, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers e Stevie Nicks. O time de estrelas ainda tem outros nomes muito famosos, como Green Day, Gwen Stefani, Pink, Rod Stewart.



O evento ainda contará uma colaboração inédita entre Dave Matthews e John Mayer. No total, mais de 20 artistas se apresentarão, e novos nomes ainda podem ser anunciados nos próximos dias.



Os shows terão início às 18h, no horário local, e serão transmitidos ao vivo em diversas plataformas globais, como Netflix, Prime Video, YouTube, Apple Music e iHeartRadio. Durante a transmissão, o público será convidado a fazer doações, que serão direcionadas tanto a ações de emergência quanto a programas de longo prazo destinados à contenção e prevenção de desastres semelhantes.



Conforme informações das autoridades locais, os incêndios ocasionaram pelo menos 25 mortes, milhares de residências destruídas e provocaram a evacuação de mais de 150 mil pessoas da área afetada. Com o apoio do Los Angeles Clippers, equipe de basquete da NBA responsável por custear os gastos do evento, o "Fire Aid" garantirá que todas as arrecadações sejam integralmente revertidas às vítimas.



As doações poderão ser realizadas via um link fornecido pelos organizadores do evento, que ressaltaram a importância de uma mobilização internacional para auxiliar Los Angeles no enfrentamento de uma de suas piores crises causadas pelo fogo.



Fonte: Vagalume