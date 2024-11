Lady Gaga canta "God Bless America" e "The Edge Of Glory" em comício de Kamala Harris Cantora é mais uma artista a apoiar a candidata nas eleições à presidência dos EUA e participou do evento nesta segunda-feira (4) Vagalume|Do R7 05/11/2024 - 10h28 (Atualizado em 05/11/2024 - 10h28 ) twitter

Lady Gaga mostrou seu apoio público à candidata do partido democrata Kamala Harris, participando de seu comício na véspera das eleições. O evento, parte do "Vote for Freedom Rally", aconteceu na noite de segunda-feira (4), na Filadélfia, Pensilvânia.



Gaga, que tem sido uma constante defensora de direitos civis e causas sociais, aproveitou a ocasião para fazer um discurso poderoso sobre os direitos das mulheres, seguido de um momento musical, no qual se apresentou no piano com a canção "God Bless America", de Céline Dion.



Veja:



Lady Gaga retornou ao palco novamente após o discurso de Kamala Harris, enquanto o relógio marcava meia-noite e o Dia da Eleição oficialmente começava. A artista encerrou sua participação com a energética "The Edge Of Glory".



O evento contou com a presença de outros artistas que também demonstraram apoio à chapa de Harris e Biden, reforçando o apelo ao voto e à participação da população nas eleições.



Fonte: Vagalume