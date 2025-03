Lady Gaga canta “Perfect Celebrity” e "Abracadabra" no programa de Howard Stern. Veja! Vídeos da participação da cantora no programa do radialista foram disponibilizados oficialmente Vagalume|Do R7 26/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 09h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A participação de Lady Gaga no popular programa que Howard Stern apresenta na rede de rádio por satélite SiriusXM foi disponibilizada oficialmente no YouTube. A cantora esteve nos estúdios da emissora no último dia 11, pouco depois de "MAYHEM", seu novo álbum, ter sido lançado.



Além de conversar com o apresentador, Gaga mostrou duas músicas novas em clima intimista. Veja as performances:



Primeiro, a cantora disse que iria mostrar "Abracadabra" de um jeito diferente (apenas com piano, violão e voz). Ela cumpriu a promessa. Nesse formato, o single ganhou um clima muito mais dramático e sombrio.



Clique para ver no Vagalume



Sobre "Perfect Celebrity", Gaga disse a música era uma espécie de retaliação contra si mesma. Howard quis saber qual era a pior parte de ser uma suprestrela global. "O melhor jeito de descrever, é que existe a sua versão real e o seu clone, e eu meio que me perdi. Essa canção fala sobre eu estar com raiva de mim por causa disso."



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume