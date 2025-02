Lady Gaga confirma que clipe de "Telephone" terá continuação Comentário foi feito em uma entrevista, com um "detector de mentiras", para a Vanity Fair Vagalume|Do R7 19/02/2025 - 15h25 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h25 ) twitter

Lady Gaga participou de um quadro especial da revista "Vanity Fair", no YouTube. A estrela pop participou de um quiz com perguntas e respostas feito com um polígrafo, o famoso "detector de mentiras".



Entre questões curiosas e engraçadas, uma rapidamente chamou a atenção dos fãs de longa data da artista: "O vídeo de "Telephone" diz que será continuado em seu final. Ele terá uma continuação?". E a resposta da cantora foi um "sim".



O tema segue em pauta com a pergunta: "Quando?". Neste momento, Lady Gaga começa a tomar uma atitude mais defensiva, preferindo não revelar muito sobre o assunto: "Eu não sei".



Uma última pergunta (e talvez a mais aguardada) é feita: "Esta pessoa estará no clipe?" e uma foto de Beyoncé é mostrada.



Com um sorriso no rosto, a cantora sussurra: "Talvez".



A pessoa responsável pelo "detector de mentiras" confirma que as respostas de Lady Gaga foram todas verdadeiras. A artista ainda brinca perguntando: "Eu não posso ficar com a foto da Beyoncé?".



Veja o vídeo abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume