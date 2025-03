Lady Gaga critica etarismo na música pop: "Estou apenas começando" Aos 38 anos, cantora foi homenageada com o "Prêmio de Inovadora do Ano", no iHeartRadio Music Awards ontem (17), e aproveitou para... Vagalume|Do R7 18/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a cerimônia do iHeartRadio Music Awards de 2025, realizada ontem (17), em Los Angeles, Lady Gaga foi agraciada com o "Innovator Award" ("Prêmio de Inovadora do Ano"), e expressou surpresa ao ser homenageada por toda sua carreira em uma idade que muitos consideram avançada para uma estrela pop.



"Não sei exatamente como processar isso, porque ganhar um prêmio que homenageia toda a minha carreira aos 38 anos é algo difícil de assimilar", começou Gaga, em seu discurso. "Por um lado, sinto que faço isso há uma eternidade, mas, por outro, sei que estou apenas começando. Então, mesmo que o mundo possa considerar uma mulher na casa dos trinta 'velha' para uma estrela pop, o que é uma loucura, prometo que estou só aquecendo."



Sobre o prêmio, ela continuou: "Inovação não é sobre quebrar regras, é sobre escrever as suas próprias regras e convencer o mundo de que elas sempre pertenceram a ele. Como aparecer no Grammy dentro de um ovo ou criar um hino que todos disseram ser controverso demais até se tornar inegável. Se aprendi algo nas três décadas em que faço isso, é que a inovação mais poderosa é a sua autenticidade".



A Mother Monster também expressou gratidão à comunidade LGBTQ+ por sua bravura e por ajudá-la a encontrar sua própria coragem, incentivando outros artistas a manterem sua originalidade, mesmo quando considerados "diferentes" ou "complicados".



Veja o discurso abaixo:



Clique para ver no Vagalume



No evento, além de receber o prêmio Innovator, Gaga recebeu indicações nas categorias de melhor colaboração e melhor vídeo musical. Confira a lista de vencedores clicando aqui!



Fonte: Vagalume