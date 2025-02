Lady Gaga defende pessoas trans em seu discurso de vitória no Grammy 2025: "Você não são invisíveis" Cantora levou o gramofone de "Melhor Performance Pop por Duo/Grupo", ao lado de Bruno Mars Vagalume|Do R7 03/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 03/02/2025 - 04h25 ) twitter

Lady Gaga fez um discurso impactante ao receber o prêmio de "Melhor Performance Pop Pop por Duo/Grupo", ao lado de Bruno Mars, no Grammy 2025, que aconteceu neste domingo (2). A cantora e compositora mostrou estar desapontada com a política de gênero do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



O novo governo, por exemplo, definiu ordem para reconhecer apenas dois gêneros: masculino e feminino, impactando assim pessoas trans. Comovida com esta situação, Lady Gaga usou o palco do Grammy para mandar um recado para as pessoas afetadas por este novo cenário.



"Pessoas trans não são invisíveis. Pessoas trans merecem amor. A comunidade queer merece ser erguida. Música é amor, obrigado", disse a cantora, sendo aplaudida de pé, pelo plúbico presente, incluindo artistas como Billie Eilish, Beyoncé e Charli XCX.



Veja o discurso abaixo:



A atitude de Lady Gaga demonstra a sua sensibilidade com recentes ações do governo de Donald Trump. O novo presidente dos Estados Unidos tomou outras medidas que afetam diretamente a comunidade LGBTQIA+, como o banimento de pessoas trans das Forças Armadas e a restrição de transições de gênero para menores de 19 anos.



Fonte: Vagalume