Lady Gaga e Joaquin Phoenix divulgam "Coringa: Delírio a Dois" no Festival de Cinema de Veneza Acompanhados do diretor Todd Phillips, artistas compareceram à cidade italiana para a première do filme que acontece nesta quarta-feira...

Vagalume|Do R7 05/09/2024 - 09h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌