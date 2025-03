Lady Gaga e Joaquin Phoenix "ganham" o Framboesa de Ouro de pior parceria na tela "Madame Teia", "Megalopolis" e "A Batalha do Biscoito Pop-Tart" também foram lembrados no prêmio que elege os piores do ano Vagalume|Do R7 02/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 02/03/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coringa: Delírio a Dois "ganhou dos prêmios no Framboesa de Ouro, o prêmio que "celebra" o pior do cinema.



O filme de Todd Phillips foi a pior sequência ou remake de 2024 e seu par central, feitos por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, vencedores na categoria de pior parceria na tela.



A dupla concoria com nomes como Dennis Quaid e Penelope Ann Miller, de "Reagan", o elenco completo de "Megalópolis" e "qualquer dupla de comediantes sem graça" em "A Batalha do Biscoito Pop-Tart".



Por este filme, estrelado, escrito e dirigido por Jerry Seinfeld, o comediante se viu contemplado como pior ator, enquanto Amy Schumer foi a pior atriz coadjuvante.



O maior "vencedor" da noite foi "Madame Teia" com três "Razzies" (filme, roteiro e atriz, para Dakota Johnson).



"Megalópolis" deu a dois vencedores do Oscar os seus prêmios entre os piores: Francis Ford Coppola (da trilogia "O Poderoso Chefão") como diretor e Jon Voight ("Amargo Regresso") entre os atores coadjuvantes. Voight concorreu também suas participações em "Reagan", "Shadow Land" e "Strangers as Hamilton".



O Framboesa também tem um prêmio dedicado àqueles ex-indicados ou vencedores que deram a volta por cima. Em 2025 a estatueta foi para Pamela Anderson, por sua presença em "The Last Showgirl".



A atriz ganhou de Megan Fox ("Subserviência") e Demi Moore que concorre na noite de hoje (2) ao Oscar de melhor atriz por "A Substância".



Fonte: Vagalume