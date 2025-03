Lady Gaga estreia no topo da parada de álbuns dos EUA com "MAYHEM"! Cantora chegou pela sétima vez no primeiro lugar Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 11h05 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h05 ) twitter

"MAYHEM", novo álbum de Lady Gaga, estreou no topo da parada de álbuns dos EUA, tornando-se o sétimo disco da cantora a ficar no primeiro lugar norte-americana.



Entre os discos oficiais da Mother Monster, apenas "The Fame" (2008), sua estreia, não chegou no número 1 (ele ficou no segundo posto).



###IMG-1###Foram vendidas o equivalente a 219 mil cópias do trabalho, sendo que 136 mil foram compradas efetivamente pelos fãs de Gaga em formatos físicos ("MAYHEM" ganhou várias edições especiais em vinil e CD e também pode ser comprado em cassete).



Nas plataformas de streaming, as músicas do álbum foram ouvidas mais de 108 milhões de vezes, melhor resultado da artista durante um período de sete dias.



###IMG-2###Além dos EUA, "MAYHEM" ficou no topo da parada em diversos mercados importantes, como os do Reino Unido, Austrália e Alemanha.



O top 10 da semana teve apenas mais uma novidade. "RUBY", estreia solo de JENNIE, do BLACKPINK, ficou no sétimo posto.



Fonte: Vagalume