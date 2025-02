Lady Gaga faz performance especial na abertura do Super Bowl LIX e canta "Hold My Hand" Cantora fez uma homenagem às vítimas de atendado em Nova Orleans, sede da final da NFL Vagalume|Do R7 09/02/2025 - 22h24 (Atualizado em 09/02/2025 - 22h24 ) twitter

Lady Gaga fez uma performance especial na abertura do Super Bowl LIX, a grande final da NFL, liga de futebol americano, neste domingo (9). A cantora fez uma emocionante apresentação de "Hold My Hand", música do fime "Top Gun: Maverick".



A performance foi uma homenagem às vítimas dos incêndios florestais em Los Angeles e do ataque terrorista que aconteceu na cidade de Nova Orleans, local que recebeu a final da NFL.



A música que traz uma letra que fala sobre superação e união, ideal para um momento como esse.



Veja a performance de Lady Gaga abaixo:



