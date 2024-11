Lady Gaga lança "Disease". Escute com a letra e a tradução! Faixa é a primeira amostra do próximo disco da estrela pop Vagalume|Do R7 25/10/2024 - 01h47 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h47 ) twitter

Lady Gaga lançou o seu aguardado novo single, "Disease", nesta sexta-feira (25). Esta é a primeira música lançada do próximo disco da cantora, apelidado carinhosamente pelos fãs de "LG7" (referência por ser o sétimo trabalho de estúdio da artista).



"Disease" marca um retorno da estrela da música à sonoridade "dark pop", estilo marcante do seu segundo disco de estúdio e sucesso mundial, "Born This Way". Quanto à letra, Lady Gaga mescla esperança, romance e sensualidade nos versos do single, que chega com o status de um dos lançamentos mais aguardados de 2024.



Ouça "Disease", com a letra e a tradução, abaixo:



"Disease"



Oh-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah

Oh (Woo), oh

Oh (Oh)



There are no more tears to cry

I heard you beggin' for life

Runnin' out of medicine

You're worse than you've ever been



(Ah-ah) Screamin' for me, baby

(Ah-ah) Like you're gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside,

I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin' for me, baby

(Ah-ah) Like you're gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside,

I could be your antidote tonight



I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya

Cure your disease



You're so tortured when you sleep

Plagued with all your memories

You reach out, and no one's there

Like a god without a prayer



(Ah-ah) Screamin' for me, baby

(Ah-ah) Like you're gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside,

I could be your antidote tonight

(Ah-ah) Screamin' for me, baby

(Ah-ah) Like you're gonna die

(Ah-ah) Poison on the inside,

I could be your antidote tonight



I could play the doctor, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I can smell your sickness, I can cure ya

Cure your disease



Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

I can smell your sickness, I can cure ya



Bring me your desire, I can cure your disease

If you were a sinner, I could make you believe

Lay you down like one, two, three

Eyes roll back in ecstasy

I know all your secrets, I can cure ya

Ah, cure your disease



Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure ya

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah

I can smell your sickness, I can cure ya

I can cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure your disease

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ooh, ooh

Ooh, ooh



"Doença"



Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah-ah, ah

Oh (Woo), oh

Ah (ah)



Não há mais lágrimas para chorar

Ouvi você implorando pela vida

Ficando sem remédio

Você está pior do que nunca



(Ah-ah) Gritando por mim, querido

(Ah-ah) Como se você fosse morrer

(Ah-ah) Veneno por dentro,

Eu poderia ser seu antídoto esta noite

(Ah-ah) Gritando por mim, querido

(Ah-ah) Como se você fosse morrer

(Ah-ah) Veneno por dentro,

Eu poderia ser seu antídoto esta noite



Eu poderia brincar de médico, eu posso curar sua doença

Se você fosse um pecador, eu poderia fazer você acreditar

Deite-se como um, dois, três

Os olhos reviraram em êxtase

Eu posso sentir o cheiro da sua doença, eu posso te curar

Curar sua doença



Você fica tão torturado quando dorme

Atormentado com todas as suas memórias

Você estende a mão e não há ninguém lá

Como um Deus sem uma oração



(Ah-ah) Gritando por mim, querido

(Ah-ah) Como se você fosse morrer

(Ah-ah) Veneno por dentro,

Eu poderia ser seu antídoto esta noite

(Ah-ah) Gritando por mim, querido

(Ah-ah) Como se você fosse morrer

(Ah-ah) Veneno por dentro,

Eu poderia ser seu antídoto esta noite



Eu poderia brincar de médica, eu posso curar sua doença

Se você fosse um pecador, eu poderia fazer você acreditar

Deite-se como um, dois, três

Os olhos reviraram em êxtase

Eu posso sentir o cheiro da sua doença, eu posso te curar

Curar sua doença



Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Cure sua doença

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Eu posso sentir o cheiro da sua doença, eu posso te curar



Traga-me seu desejo, eu posso curar sua doença

Se você fosse um pecador, eu poderia fazer você acreditar

Deite-se como um, dois, três

Os olhos reviraram em êxtase

Eu sei todos os seus segredos, eu posso te curar

Ah, curar sua doença



Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Curar sua doença

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Curar você

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah

Eu posso sentir o cheiro da sua doença, eu posso te curar

Eu posso curar sua doença

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Curar sua doença

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah-ah

Curar sua doença

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah, ah

Ooh, ooh

Ooh, ooh



Fonte: Vagalume