Lady Gaga mostra visual excêntrico no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza Cantora compareceu ao evento, nesta quarta-feira (4), para a première do filme "Coringa: Delírio a Dois"

Vagalume|Do R7 05/09/2024 - 10h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 10h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌