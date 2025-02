Lady Gaga revela a tracklist de "Mayhem". Veja as músicas que estarão no álbum! Sétimo disco da cantora terá colaboração com Gesaffelstein e duas canções bônus

Vagalume|Do R7 18/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 16h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share