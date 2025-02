Lady Gaga revela se pretende abandonar seu nome artístico no futuro Cantora falou sobre o assunto durante uma recente entrevista à revista ELLE, em meio ao anúncio de seu novo álbum "Mayhem" Vagalume|Do R7 29/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h26 ) twitter

Lady Gaga, conhecida por explorar diferentes facetas em sua carreira, foi destaque de uma entrevista para a edição de fevereiro de 2025 da revista ELLE, na qual abordou desde seus projetos musicais até sua identidade artística. Nascida como Stefani Joanne Angelina Germanotta, a cantora foi questionada sobre a possibilidade de abandonar seu nome artístico e os fãs podem se tranquilizar, porque a Mother Monster respondeu enfaticamente: “Não! Amo ser Lady Gaga. Amo ser eu mesma”.



Gaga explicou que adotou o icônico nome após seu ex-namorado e produtor musical, Rob Fusari, ter utilizado a palavra "Gaga" para descrevê-la, inspirado na canção "Radio Ga Ga", do Queen.



Durante a entrevista, Lady Gaga também revelou detalhes de seu próximo álbum, "Mayhem", previsto para ser lançado no dia 7 de março. Ao descrever o processo criativo, a cantora afirmou que há um paralelo entre o caos presente em sua vida e o estilo do álbum, explicando como as faixas exploram seus demônios internos, desde o início até o final de seus desafios pessoais. “O caos que pensei ter superado ainda está presente e pronto para surgir quando eu quiser”, disse ela. A artista enxerga este novo trabalho como a montagem de um espelho quebrado, indicando que, mesmo sem restaurar algo em sua forma original, é possível criar algo novo e belo.



No comunicado oficial enviado à imprensa, ela destacou que o álbum contemplará diversos gêneros e estilos, resultando em uma mistura propositalmente desordenada que termina com uma mensagem de amor. Ao refletir sobre suas criações, Gaga afirmou: "Essa foi a resposta para todo o caos em minha vida: encontrar paz através do amor”.



Esse projeto musical é descrito por Lady Gaga como um reflexo de decisões passadas e momentos intensos, revelando que cada composição a transporta para sonhos e lembranças das escolhas que marcaram sua trajetória. Ao finalizar, ela garantiu que "Mayhem" será um álbum que trará versatilidade e expressão artística, mantendo a identidade única que moldou sua carreira.



Fonte: Vagalume