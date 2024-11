Lana Del Rey anuncia o seu novo álbum, "The Right Person Will Stay" Próximo trabalho de estúdio da cantora chegará em maio de 2025 Vagalume|Do R7 26/11/2024 - 08h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 08h07 ) twitter

A cantora Lana Del Rey (crédito foto: Reprodução / Instagram) anunciou o lançamento de um novo álbum, que já tem data oficial para chegar aos serviços de streaming: dia 21 de maio de 2025. Com o título "The Right Person Will Stay" (em tradução livre, "A Pessoa Certa Irá Ficar"), o álbum contará com 13 faixas inéditas, marcando mais um capítulo na carreira da artista.



Em uma publicação recente nas redes sociais, ela expressou sua gratidão pelo trabalho conjunto com outros colaboradores. “Muito grata por minhas 13 faixas terem se juntado ao meu lindo trabalho com Luke, Jack e Drew Erickson, entre outros. Fico feliz em ouvir algumas músicas antes do Stagecoach começando com Henry”.



Em declarações anteriores, Lana Del Rey já havia mencionado sua intenção de lançar duas músicas ainda este ano e dado pistas sobre o lançamento de um álbum intitulado "Lasso", que teria influências mais fortes do estilo country. Uma das canções recentes da artista foi "Tough", fruto de uma colaboração com o rapper Quavo, lançado em julho. O clipe do single explorou temáticas românticas em um cenário de propriedade rural.



Veja a postagem confirmando a chegada do novo disco:



Fonte: Vagalume