Lançamento de "Coringa 2" nas plataformas digitais é antecipado após fracasso nos cinemas

O filme "Coringa: Delírio a Dois" teve a sua data de lançamento digital divulgada. De acordo com informações reveladas pela famosa revista Variety, o longa, que chegou aos cinemas no início de outubro, estará disponível, de forma antecipada, em mídias digitais a partir de 29 de outubro.



Isso contrasta bastante com o filme original de 2019, que após estrear em 4 de outubro da mesma forma, demorou até dezembro para ser liberado em formatos digitais.



A performance do segundo filme foi decepcionante tanto em termos de crítica quanto de arrecadação. Recebendo apenas 33% de aprovação dos especialistas e 32% da audiência geral no site Rotten Tomatoes, "Coringa 2' não conseguiu replicar o sucesso esmagador do seu antecessor.



Enquanto o primeiro filme conquistou mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais, a sequência parece destinada a terminar com um prejuízo entre US$ 150 e 200 milhões.



Em meio a esses contratempos, a rápida transição para plataformas digitais representa uma tentativa do estúdio de minimizar os danos financeiros. Com o encurtamento da "janela" entre o lançamento em cinemas e o digital se tornando uma tendência crescente na indústria após 2019, um dos principais motivos é a tentativa de recuperar ao menos parte das perdas por meio de vendas digitais e aluguel.



Ainda que os números negativos do cinema e o final de "Coringa: Delírio a Dois" levem a crer que uma terceira parte seria inviável, há esperança de que a resposta nas plataformas digitais seja mais positiva e ajude a reverter parte da percepção negativa até o momento.



