Liam Gallagher rebate Glen Matlock, ex-Sex Pistols, que chamou o Oasis de "entediante" Frontman foi elogiado, mas mandou uma resposta direta e reta, tocando na ferida do baixista que foi substituído por Sid Vicious na... Vagalume|Do R7 28/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 28/11/2024 - 10h07 )

Liam Gallagher respondeu às declarações polêmicas feitas por Glen Matlock, que foi baixista dos Sex Pistols, que classificou o Oasis como "entediante" (Foto: @kamillashappyplace / Liam Gallagher Instagram). A declaração de Matlock ocorreu após o anúncio da reunião de Liam e Noel Gallagher para a primeira turnê da banda em 15 anos, algo que gerou bastante repercussão entre os fãs.



Em uma entrevista recente ao NME, Matlock, de 68 anos, comentou sobre a volta da banda e questionou a euforia causada pelo retorno. "Se você é fã, é compreensível. Eles têm muitos fãs. Sempre enxerguei o Oasis como algo parecido com o Status Quo. Ouvir uma música uma vez era o suficiente. Para mim, é um pouco assim: você ouve uma e já escutou todas," disse ele. Matlock também afirmou respeitar Liam Gallagher como artista, referindo-se a ele como alguém de "magnetismo no palco", mas não poupou críticas ao restante do grupo, chamando-os de "chatos ao vivo".



Durante a conversa, Glen mencionou ainda que quase integrou a banda na década de 1990. "Foi lá por 1995 ou 1996, quando houve uma conversa sobre eu ajudar com o baixo. Acabei indo assistir a um show deles, mas achei entediante e fui embora," revelou. Ele também destacou que sua exclusão se devia ao fato de que estavam à procura de alguém mais "parado" no palco, o que não se enquadrava em seu perfil.



Ao tomar conhecimento dos comentários, Liam Gallagher utilizou sua conta no X/Twitter para responder. Mesmo tendo sido elogiado pelo baixista, o astro foi direto e reto: "Fod*-se ele. Sid era o Sex Pistols". A menção de Liam refere-se a Sid Vicious, baixista que sucedeu Matlock nos Sex Pistols e que se tornou um ícone do movimento punk.



