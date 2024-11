Liam Payne estava sob efeito de "cocaína rosa" e outras substâncias quando morreu Autópsia parcial revelou que astro havia ingerido uma mistura de drogas antes de sua queda da sacada do hotel, em Buenos Aires Vagalume|Do R7 22/10/2024 - 10h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 10h28 ) twitter

Liam Payne estava sob influência de várias substâncias, incluindo "cocaína rosa", no momento de sua morte, no dia 16 de outubro. De acordo com a ABC News, uma autópsia parcial revelou a presença de diversas drogas no corpo do ex-membro do One Direction quando ele caiu da sacada do terceiro andar de seu quarto de hotel em Buenos Aires, na Argentina.



De acordo com a reportagem, a cocaína rosa é uma droga recreativa que mistura metanfetamina, cetamina, MDMA e, nem sempre, cocaína em sua composição, conforme explicado pelo National Capital Poison Center. Fontes também revelaram que um cano de alumínio improvisado, utilizado para consumir entorpecentes, foi encontrado no quarto do hotel onde Liam Payne estava hospedado.



Além disso, o corpo do cantor irá permanecer na Argentina até a conclusão da autópsia completa. Pouco antes da tragédia, o recepcionista-chefe do hotel entrou em contato com os serviços de emergência após demonstrar preocupação com o comportamento do artista, descrito como "intoxicado" e possivelmente sob efeito de álcool e drogas. Durante uma chamada emergencial por volta das 17h, 10 minutos antes da morte de Liam Payne, obtida pela imprensa local, o funcionário ressaltou a urgência da situação: “O que estou pedindo é que venham urgentemente".



Ainda conforme a transcrição da ligação, o funcionário, identificado como "Esteban", expressou que temia pela segurança de Liam Payne devido à presença de uma sacada no quarto. "Estamos preocupados que ele possa fazer algo que coloque sua vida em risco", afirmou.



O relatório preliminar da autópsia confirmou que Liam Payne sofreu múltiplos ferimentos, inclusive hemorragias "internas e externas" que abrangeram crânio, tórax, abdômen e membros, todos compatíveis com uma queda de grande altura.



De acordo com a imprensa internacional, a polícia também investiga como astro teria conseguido as drogas, inclusive a possibilidade de participação de funcionários do hotel em relação ao fornecimento.



Fonte: Vagalume