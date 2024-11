Liam Payne publicou fotos e vídeos no Snapchat momentos antes de sua morte De acordo com a imprensa internacional, músico morreu após cair do terceiro andar de seu hotel em Buenos Aires, nesta quarta-feira (... Vagalume|Do R7 16/10/2024 - 20h07 (Atualizado em 16/10/2024 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A morte repentina de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction e artista solo, aos 31 anos, chocou seus fãs e a mídia. Alguns dos seguidores ficaram confusos com a situação, especialmente devido à presença de fotos e atualizações recentes na conta de Snapchat do cantor, que foram publicadas apenas alguns minutos antes da confirmação oficial de sua morte.



De acordo com a imprensa estadunidense, as publicações parecem ter sido administradas por uma equipe de mídia social, já que os posts foram feitos em meio a confirmação da morte do cantor.



Nos últimos snaps, Liam Payne compartilhou imagens de uma estadia com sua namorada, Kate Cassidy, mencionando o fato de que tinham "acordado todos os dias por volta das 13h". No entanto, não está claro quando as imagens foram efetivamente tiradas e o motivo pelo qual elas só apareceram no Snapchat horas depois do ocorrido.



Os posts foram posteriormente deletados, mas compartilhados por fãs no X/Twitter. Veja abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Clique para ver no Vagalume



Fontes locais na Argentina reportaram que Liam Payne morreu, nesta quarta-feira (16), após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, onde estava hospedado. Ainda segundo a imprensa argentina, momentos antes da tragédia, seguranças haviam sido chamados para conter um homem "agressivo", que parecia "drogado ou alcoolizado".



Fonte: Vagalume