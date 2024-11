Ligação de funcionário de hotel onde Liam Payne estava hospedado pedindo ajuda é revelada "Ele está sob o efeito de drogas e destruindo o quarto inteiro" Vagalume|Do R7 17/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 17/10/2024 - 10h08 ) twitter

A ligação que um funcionário do hotel onde Liam Payne estava hospedado fez na tarde de ontem (16) para o serviço de emergência da Argentina foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail. O pedido de ajuda aconteceu pouco antes do cantor ter morrido após uma queda do terceiro andar da janela da varanda de seu quarto no Hotel Casa Sur.



“Temos um hóspede fora de si sob o efeito de drogas destruindo tudo que há no quarto. Precisamos que alguém venha imediatamente”, disse o funcionário, que se identificou como Esteban.



Uma segunda chamada foi feita após perda de sinal e o empregado volta a ser bastante enfático: "Não sei se a vida do hóspede está em risco. O quarto tem uma varanda e estamos preocupados que ele possa fazer algo." Ele então faz o apelo final: "Enviem uma ambulância. Apenas uma ambulância!". Pouco depois, um forte estrondo foi ouvido e o corpo do artista encontrado no pátio interno do local.



Antes da tragédia, Payne foi visto exibindo um comportamento descrito como errático no lobby do hotel, onde ele teria destruído seu laptop. Depois do episódio, o ex-One Direction foi levado de volta para o seu quarto.



Fonte: Vagalume