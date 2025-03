Lily Allen faz revelações íntimas e polêmicas sobre seus ex-parceiros e é criticada na imprensa Cantora ironizou a vida sexual que tinha em seus relacionamentos e casamento durante um episódio de seu podcast ao vivo, em Londres... Vagalume|Do R7 11/03/2025 - 12h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h05 ) twitter

A cantora Lily Allen gerou controvérsia recentemente ao fazer algumas revelações sobre suas relações passadas durante uma gravação ao vivo de seu podcast, confessando detalhes sobre sua intimidade. O tema surgiu um mês após a separação de seu marido, o ator de "Stranger Things", David Harbour. Segundo relatos, o rompimento ocorreu depois que ela encontrou o perfil dele em um aplicativo de namoro voltado para celebridades.



De acordo com a colunista do The Sun, Joanna Williams, a cantora não poupou críticas aos ex-parceiros durante o podcast realizado ao vivo no Hackney Empire, em Londres, afirmando que nenhum estava interessado em seu prazer sexual, chegando a dizer que eram "ruins na cama" e confessando sua "cegueira seletiva" para detalhes íntimos, exceto por um de seus ex, cujo registro fotográfico permanece em seu telefone.



A exposição pública gerou críticas entre fãs e pela própria colunista, que levantou questões sobre os limites da privacidade e o impacto de tais revelações, especialmente na era das mídias digitais.



"Se 'body shaming' (humilhar o corpo dos outros) é errado, por que o 'sex shaming' (humilhar alguém pela vida sexual) é aceitável? Se zoar alguém por estar acima do peso é inaceitável, por que fazer piada com o tamanho do órgão sexual é visto como algo normal?", questionou a própria colunista do The Sun.



A cantora já enfrentou críticas anteriormente por questões de imagem corporal, defendendo-se ao argumentar que sua saúde e escolhas pessoais não deveriam ser julgadas.



