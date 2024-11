Lily Allen revela ganhar mais dinheiro vendendo fotos de seus pés do que com música no Spotify A cantora, que tem aproximadamente 8 milhões de ouvintes mensais na plataforma digital, cobra cerca de 10 dólares para o acesso das...

