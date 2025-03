Linkin Park anuncia novo single, "Up From The Bottom". Confira a prévia! Música chegará às plataformas digitais no dia 27 de março Vagalume|Do R7 17/03/2025 - 16h44 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h44 ) twitter

Sem tempo para descanso! O Linkin Park está prestes a lançar uma nova música, chamada "Up From The Bottom", que será disponibilizada no dia 27 de março (Foto: Tom @blackhester).



Sem dar mais detalhes se a música estará em algum próximo trabalho de estúdio ou se foi cortada do mais recente disco "From Zero", a banda divulgou uma prévia nas redes sociais, na qual a vocalista Emily Armstrong aparece em estúdio gravando o single, ao lado de Mike Shinoda comandando a mesa de som. Confira abaixo:



Clique para ver no Vagalume





Atualmente em turnê mundial, Linkin Park conta com convidados especiais como Spiritbox, PVRIS, Architects e outros artistas renomados em várias datas. A apresentação mais próxima será no Texas, dia 26 de abril. A turnê seguirá por diversas cidades norte-americanas, europeias e latino-americanas, passando por locais icônicos como o Stade de France em Paris e a Wembley Stadium em Londres. Em novembro, a banda se apresentará no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro Brasília e Porto Alegre.



As vendas de ingressos para os shows no Brasil ainda serão anunciadas.



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume