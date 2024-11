Linkin Park lança o single "Over Each Other". Veja o clipe com a letra e a tradução! Música é mais uma amostra do álbum "From Zero", que será lançado no dia 15 de novembro Vagalume|Do R7 24/10/2024 - 16h08 (Atualizado em 24/10/2024 - 16h08 ) twitter

O Linkin Park divulgou mais uma amostra de seu próximo álbum, "From Zero", que chegará às plataformas digitais no dia 15 de novembro. A faixa se chama "Over Each Other" e chegou acompanhada de um clipe dramático, estrelando a nova vocalista, Emily Armstrong.



Com uma pegada menos agressiva, mas ainda assim pesada, "Over Each Other" sucede os singles "The Emptiness Machine" e "Heavy Is The Crown". A faixa certamente deve ser mais uma a compor o setlist dos dois shows da banda no Brasil, que acontecem nos dias 15 e 16 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque, já com ingressos esgotados.



Veja o clipe com a letra e a tradução abaixo:



Clique para ver no Vagalume



"Over Each Other"



This is the letter that I, I didn't write

Looking for color in the black and white



Skyscrapers we created on shaky ground

And I'm tryna find my patience



But you won't let me breathe and I'm not ever right

All we are is talkin' over each other

There's nothin' underneath, it's all a waste of time

All we are is talkin' over each other (Over each other)

Over each other



Reaching for satellites, but all along

Under your breath, you're sayin' that I was wrong, oh-oh



The skyscrapers we created are comin' down

And free-fallin' to the pavement



'Cause you won't let me breathe and I'm not ever right

All we are is talkin' over each other (Over each other)

There's nothin' underneath, it's all a waste of time

All we are is talkin' over each other

(Oh, oh-oh-oh-oh)



Are we over each other? (Oh, oh-oh-oh-oh)

Are we over each other? (Oh, oh-oh-oh-oh)



I can't go to sleep, I lie awake at night

I'm so tired of talkin' over each other (Over each other)

So, say what's underneath, I wanna see your side

We don't have to be talkin' over each other

(Over each other)

Over each other, over each other

Over each other, over each other



You got it

That's the one

Are you recording this?

Get your screamy pants on



"Ao Mesmo Tempo"



Esta é a carta que eu, eu não escrevi

Procurando cor no preto e branco



Arranha-céus que criamos em solo instável

E estou tentando encontrar minha paciência



Mas você não me deixa respirar e nunca estou certa

Tudo o que fazemos é falar ao mesmo tempo

Não há nada por trás disso, é tudo uma perda de tempo

Tudo o que fazemos é falar ao mesmo tempo (ao mesmo tempo)

Ao mesmo tempo



Procurando por satélites, mas o tempo todo

Você sussurra que eu estava errada, oh-oh



Os arranha-céus que criamos estão desmoronando

E desabando livremente no pavimento



Mas você não me deixa respirar e nunca estou certa

Tudo o que fazemos é falar ao mesmo tempo (Ao mesmo tempo)

Não há nada por trás disso, é tudo uma perda de tempo

Tudo o que fazemos é falar ao mesmo tempo

(Oh, oh-oh-oh-oh)



Já cansamos um do outro? (Oh, oh-oh-oh-oh)

Já cansamos um do outro? (Oh, oh-oh-oh-oh)



Não consigo dormir, fico acordada à noite

Estou tão cansada de ficar nessa discussão (Discussão)

Então, diga o que está por trás disso, quero ver o seu lado

Não precisamos ficar falando ao mesmo tempo

(Ao mesmo tempo)

Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo

Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo



Você entendeu

É esse mesmo

Você está gravando isso?

Prepare-se para gritar



Fonte: Vagalume