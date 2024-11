Linkin Park lança primeiro álbum com nova vocalista. Ouça "From Zero" com as letras! Emily Armstrong assume os vocais no oitavo disco da banda de rock

Vagalume|Do R7 15/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 00h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share