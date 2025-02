Linkin Park lança versão a cappella do álbum "From Zero". Ouça! Disco traz em destaque as vozes de Mike Shinoda e nova integrante Emily Armstrong Vagalume|Do R7 24/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 24/01/2025 - 21h06 ) twitter

Linkin Park apresentou ao público uma versão a cappella do álbum "From Zero", lançado originalmente em 2024, destacando as vozes isoladas de e da nova integrante, Emily Armstrong. A novidade chega pouco antes da grande turnê mundial de 2025 e dois meses após o lançamento do disco, que marcou a primeira obra da banda em sete anos, sendo também a primeira após o falecimento de Chester Bennington.



O álbum, que estreou em segundo lugar no ranking da Billboard 200 em novembro, trouxe faixas de sucesso como "The Emptiness Machine" e "Heavy Is The Crown", que ocuparam os primeiros lugares na parada de Rock Mainstream.



Além de Shinoda e Armstrong, a formação atual para as apresentações ao vivo contará com os membros clássicos Joe Hahn e Dave "Phoenix" Farrell, além de novos integrantes como Colin Brittain e Alex Feder. Embora o guitarrista original Brad Delson tenha contribuído para o álbum, ele não participará da turnê mundial.



Confira a nova versão do álbum abaixo:



Fonte: Vagalume