Linkin Park lança vídeo ao vivo de "Two Faced" gravado em São Paulo. Veja! Gravação aconteceu no show do dia 15 de novembro no Allianz Parque, na capital paulista Vagalume|Do R7 27/11/2024 - 18h08 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Linkin Park divulgou, nesta quarta-feira (27), o vídeo ao vivo de "Two Faced" em São Paulo. A gravação foi feita no dia 15 de novembro, primeiro show da banda na capitla paulista e mesmo dia de lançamento do novo álbum, "From Zero". Shike Shinoda e companhia também se apresentaram no dia seguinte em São Paulo.



"Two Faced" é single deste novo trabalho, que marcou o retorno do Linkin Park após 7 anos de hiato, e uma das músicas que mais caiu no gosto do público, principalmente do brasileiro.



Veja o vídeo aoa vivo abaixo:



Clique para ver no Vagalume



Fonte: Vagalume