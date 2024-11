Linkin Park mostra os bastidores do clipe "Two Faced". Confira! Música e vídeo foram lançados na semana passada, pouco antes da chegada do álbum "From Zero" Vagalume|Do R7 18/11/2024 - 22h47 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h47 ) twitter

Depois de dois shows esgotados em São Paulo e do lançamento do álbum "From Zero", o Linkin Park presenteou os fãs, hoje (18), com os bastidores do clipe "Two Faced".



O single e o vídeo foram também lançados na semana passada, pouco antes do disco. A música é considerada por boa parte do público brasileiro uma das melhores do novo trabalho e o clipe, dirigido por Joe Hahn, foi exaltado pelo próprio Mike Shinoda, que o classificou como um dos preferidos que ele já fez com a banda.



Veja os bastidores do vídeo abaixo:



